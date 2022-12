Carro roubado há 12 anos em Maringá é recuperado pela polícia em MS

Da Redação

A polícia recuperou um carro que havia sido roubado em junho de 2010, em Maringá. O veículo foi encontrado no estado do Mato Grosso do Sul e estava com placas paraguaias falsas, doze anos depois de seu roubo.

O Chevrolet Classic foi parado em um bloqueio policial do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na rodovia MS-379, no município de Laguna Carapã (460 km de Maringá). O motorista, de 37 anos, seguia com uma mulher em direção a Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, quando foi parado.

Os policiais foram checar a documentação e descobriram que as placas do veículo, de modelo paraguaia, eram falsas. A identificação do alerta de roubo veio após a checagem da numeração do chassis do motor.

O motorista foi preso. Ele e o veículo foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON). Com informações, GMC









