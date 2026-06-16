Carro roubado é pego pela polícia com mais de 600kg de maconha no PR

Uma carga de 625 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (16), em Engenheiro Beltrão. O motorista do veículo conseguiu fugir e não foi localizado.

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De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 14h40, após uma equipe dar ordem de parada a uma Renault Oroch que seguia no sentido de Peabiru para Engenheiro Beltrão. O condutor não obedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade.



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Durante a tentativa de abordagem, o motorista entrou em uma plantação de milho e abandonou o veículo. Em seguida, fugiu a pé em meio à lavoura.

No interior da caminhonete, os policiais encontraram diversos fardos de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 625 quilos da droga. Os agentes realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

Durante a fiscalização do veículo, a PRF constatou que as placas eram falsas. Também foi verificado que a caminhonete havia sido roubada em 9 de abril de 2024, no estado do Espírito Santo.

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A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, que dará sequência às investigações.