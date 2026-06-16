Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRÁFICO

Carro roubado é pego pela polícia com mais de 600kg de maconha no PR

Renault Oroch seguia no sentido de Peabiru para Engenheiro Beltrão e foi localizado pela PRF; motorista conseguiu fugir

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 22:27:32 Editado em 16.06.2026, 22:27:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro roubado é pego pela polícia com mais de 600kg de maconha no PR
Autor Durante a tentativa de abordagem, o motorista entrou em uma plantação de milho e abandonou o veículo - Foto: PRF

Uma carga de 625 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (16), em Engenheiro Beltrão. O motorista do veículo conseguiu fugir e não foi localizado.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 14h40, após uma equipe dar ordem de parada a uma Renault Oroch que seguia no sentido de Peabiru para Engenheiro Beltrão. O condutor não obedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a tentativa de abordagem, o motorista entrou em uma plantação de milho e abandonou o veículo. Em seguida, fugiu a pé em meio à lavoura.

No interior da caminhonete, os policiais encontraram diversos fardos de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 625 quilos da droga. Os agentes realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

Durante a fiscalização do veículo, a PRF constatou que as placas eram falsas. Também foi verificado que a caminhonete havia sido roubada em 9 de abril de 2024, no estado do Espírito Santo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, que dará sequência às investigações.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Engenheiro Beltrão maconha segurança pública trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV