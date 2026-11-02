Carro roda na pista após ultrapassagem e colisão deixa quatro mortos na BR-277, no Paraná

Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (2), no quilômetro 197 da BR-277, no município de Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. As vítimas fatais — um homem de 29 anos, duas mulheres, de 47 e 54 anos, e um menino de 7 anos de idade — viajavam no mesmo veículo, que possuía placas de Curitiba. As identidades não foram divulgadas pelas autoridades.

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A colisão ocorreu por volta das 8h. De acordo com os levantamentos do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu logo após o motorista do carro de Curitiba realizar uma manobra de ultrapassagem em um trecho de terceira faixa. Ao tentar retornar para a faixa da direita, ele perdeu o controle da direção. O automóvel rodou na pista, que estava úmida devido às chuvas registradas durante a madrugada, e foi violentamente atingido na lateral por um veículo com placas de Araucária, que trafegava no sentido contrário.

No segundo automóvel envolvido na batida viajavam três pessoas. Duas delas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento das equipes de socorro no local. A terceira ocupante saiu sem lesões aparentes, queixando-se apenas de dores pelo corpo.

O impacto da batida causou reflexos diretos no tráfego da região, que liga Palmeira à cidade de Irati. Logo após a colisão, a concessionária responsável pela rodovia implantou o sistema de pare e siga. Por volta das 11h, o trecho precisou ser totalmente interditado para o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos destroçados, sendo parcialmente liberado por volta do meio-dia. As circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação.