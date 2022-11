Carro retirado da BR-376 é de família que voltava de consulta médica

Da Redação

Completando três dias de buscas por vítimas e desaparecidos na tragédia da BR-376, em Guaratuba, no Paraná, mais veículos começam a ser retirados da pista e do meio dos escombros.

Nesta quarta-feira (30), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) removeram um carro preto, modelo Virtus, da lama. A família que estava no automóvel seguia sentido litoral paranaense e Santa Catarina quando foi arrastado pelo deslizamento de terra.

Conforme informações, o motorista foi identificado como Constâncio dos Santos Filho, de 72 anos, morador do município de Paranaguá. Ele voltava de uma consulta médica em Curitiba, capital do Paraná, com a família: Marlene da Cruz, de 73 anos (esposa); Letícia Cruz, de 40 anos (filha); e Pedro Augusto, de 4 anos (neto).

Todos os passageiros foram resgatados com vida na segunda-feira (28).





