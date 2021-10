Da Redação

Carro pega fogo na Estrada da Graciosa e deixa um morto

Na tarde deste sábado (2), pelo menos uma pessoa morreu após um carro pegar fogo na Estrada da Graciosa, em Quatro Barras, no Paraná.

Segundo testemunhas, o motorista do Mobi passou reto em uma curva da pista e entrou com muita força do mato. Na pista, não tinham marcas de freio.

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) chegou a ser chamado para o socorro, mas a vítima já havia sido carbonizada.



Uma segunda vítima também estava no veículo, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.



O Corpo de Bombeiros realiza o atendimento no local.

Com informações da Banda B.