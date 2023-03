Carro pega fogo na BR-376 na manhã desta sexta-feira

Da Redação

Um carro, modelo Corolla, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (3), na BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari. Os Bombeiros e a Defesa Civil foram chamados para combater o incêndio.

A princípio, de acordo com testemunhas, uma mulher estava conduzindo o carro. Ela não teria ficado ferida. Em breve mais informações.

Outra ocorrência

Caminhão carregado com tomates tomba na BR-376

Um caminhão carregado com tomates tombou entre na BR-376, em Cambira, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (3). A rodovia ficou parcialmente bloqueada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foi chamado.

Conforme os socorristas, o motorista, de 52 anos, estava com dores no corpo, ferimentos leves, e ele decidiu permanecer no local do acidente. O condutor, que estava usando o cinto, perdeu o controle da direção, tombou e caiu no canteiro central. Para ver, clique aqui.





