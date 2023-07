Carro pega fogo, fica completamente destruído e bloqueia via no PR

Nesta segunda-feira (24), um Mercedes B200 ficou totalmente destruído após pegar fogo na rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, que é uma via rápida sentido bairro Pinheirinho, na Capital do Estado. O fato bloqueou duas faixas da via.

O motorista e proprietário do veículo, Adrian Nizer de Oliveira, contou que sentiu um cheiro forte de gasolina momentos antes do acontecido, mas não identificou um possível vazamento.

“Eu abasteci o carro no posto e na hora que eu saí pegou no meio-fio. Depois fui pra uma pizzaria e quando voltei pro carro senti um cheiro de gasolina. Olhei embaixo do carro e não estava vazando nada. Mais pra frente um piá gritou ‘fogo!’. Daí eu saí do carro e não deu tempo de pegar celular, nem nada. Me assustei, foi muito rápido”, contou o motorista.

No momento do ocorrido, o motorista estava sozinho dentro do veículo e não souber relatar o que houve para iniciar o fogo. O Mercedes apresentava problemas na bobina, mas não se sabe se isso tem ligação com o incêndio. O veículo não tinha seguro e ninguém se feriu.

Com informações: Banda B

