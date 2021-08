Da Redação

Carro pega fogo em rodovia do PR e mulher não consegue sair

Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente no km 168,6 da BR-476, em Contenda, na região metropolitana de Curitiba, nas primeiras horas deste domingo (8).



As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que uma delas dirigia o veículo Sandero em direção a Contenda quando perdeu o controle do automóvel em uma curva, conhecida por curva do Javorski, e bateu na traseira de um Astra, que seguia no mesmo sentido.

Uma das mulheres conseguiu sair do carro em tempo e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital com ferimentos graves. A outra não conseguiu escapar do veículo tomado pelas chamas e morreu no local.



Com o choque, o carro caiu na ribanceira na lateral da pista, bateu em uma árvore e então pegou fogo.

