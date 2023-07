Carro pega fogo em garagem de casa em Califórnia

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada no início da tarde desta terça-feira (24), para atender uma ocorrência de um veículo Fiat Strada que pegou fogo dentro da garagem de uma residência na cidade de Califórnia, localizada na região norte do Paraná.

O proprietário do veículo não estava em casa pois havia saído para fazer o seguro do automóvel. A suspeita inicial é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio.



Por conta do incêndio, o veículo teve grande da sua parte interna destruída pelo fogo, incluindo bancos, volante, painel e o forro.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, vizinhos já haviam retirado o carro da garagem. As pessoas que moravam perto da residência perceberam a fumaça saindo da garagem e quebraram o cadeado do portão para conseguir retirar o carro de dentro da garagem.

Com a chegada dos bombeiros o trabalho de controle das chamas foi iniciado e logo o incêndio foi apagado. Mesmo com as chamas tendo sido iniciadas dentro da garagem da casa, e com o auxilio de terceiros para levar o veículo para a rua, ninguém ficou ferido.



