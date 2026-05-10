Carro pega fogo após acidente às margens da BR-467 no Paraná

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Um carro ficou completamente destruído após um acidente seguido de incêndio registrado neste domingo (10), às margens da BR-467, no perímetro urbano de Cascavel.

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No veículo estavam um motorista de 82 anos, uma mulher de 43 e um adolescente de 13 anos. Os três conseguiram deixar o automóvel antes que o fogo tomasse conta da estrutura.

Segundo relato do condutor, o acidente aconteceu nas proximidades do km 106, após o carro ser fechado por outro veículo. Na tentativa de evitar a colisão, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma estrada rural lateral.

Logo após a saída da pista, o automóvel começou a pegar fogo. Os ocupantes não conseguiram identificar o veículo que teria provocado a situação.

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Equipes da concessionária Via Campo, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros do Paraná foram mobilizadas para atender a ocorrência.

As vítimas passaram por avaliação médica no local, mas recusaram encaminhamento hospitalar.

O carro teve perda total.

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Com informação: Portal Tarobá