Carro parte ao meio em acidente na BR-376; há um morto e três feridos

Uma tragédia envolvendo um carro de passeio, uma van e uma carreta foi registrada na manhã desta quarta-feira (19) na BR-376, próximo à ponte do Ribeirão do Tigre e do trevo de Nova Londrina, noroeste do Paraná. Várias equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamadas para atender a ocorrência, que deixou uma pessoa morta e outras três gravemente feridas.

As autoridades informaram que a van envolvida na colisão transportava carga de suco, que ficou espalhada pela rodovia. O automóvel de passeio partiu ao meio e, devido a isso, destroços ficaram espalhados ao longo da pista.

O trânsito foi bloqueado no local, pois, conforme a Defesa Civil, existe vazamento de combustível, fator que aumenta o risco de novos acidentes.

Os feridos foram encaminhados em estado grave para hospitais da região. Inclusive, um deles necessitou ser encaminhado para atendimento médico por meio de um helicóptero.

