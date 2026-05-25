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TRÂNSITO

Carro parte ao meio em acidente na BR-376 e motorista fica em estado grave

Colisão contra caminhonete ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25) próximo a Maringá; outras duas pessoas ficaram feridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 10:57:11 Editado em 25.05.2026, 10:57:04
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Carro parte ao meio em acidente na BR-376 e motorista fica em estado grave
Autor Carro partiu ao meio após se envolver em um grave acidente na região de Maringá - Foto: Reprodução/Plantão Maringá

Um homem ficou em estado grave e outras duas pessoas sofreram ferimentos após um violento acidente que partiu um carro ao meio, na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-376, no distrito de Iguatemi, próximo a Maringá, no norte do Paraná. A colisão transversal envolveu um Ford Escort e uma caminhonete Toyota Hilux.

-LEIA MAIS: Polícia apura caso de mulher internada com queimaduras graves em Apucarana

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De acordo com informações apuradas no local, o Escort estava atravessado na pista no momento em que a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o impacto. A força da batida fez com que o automóvel se dividisse, arremessando a parte frontal do veículo a vários metros de distância da traseira.

Com o impacto, o motorista do Escort foi ejetado do veículo. Ele recebeu os primeiros socorros no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), precisou ser intubado devido à gravidade dos ferimentos e foi encaminhado às pressas para um hospital de Maringá.

Na caminhonete viajavam três pessoas, entre elas uma criança. Dois dos ocupantes sofreram ferimentos leves ou moderados e foram levados para hospitais da região. O atendimento à ocorrência e a organização do fluxo de veículos mobilizaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as causas exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Com informações do Plantão Maringá

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acidente de transito BR 376 ferimentos graves maringa Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária
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