Carro parte ao meio em acidente na BR-376 e motorista fica em estado grave

Um homem ficou em estado grave e outras duas pessoas sofreram ferimentos após um violento acidente que partiu um carro ao meio, na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-376, no distrito de Iguatemi, próximo a Maringá, no norte do Paraná. A colisão transversal envolveu um Ford Escort e uma caminhonete Toyota Hilux.

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De acordo com informações apuradas no local, o Escort estava atravessado na pista no momento em que a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o impacto. A força da batida fez com que o automóvel se dividisse, arremessando a parte frontal do veículo a vários metros de distância da traseira.

Com o impacto, o motorista do Escort foi ejetado do veículo. Ele recebeu os primeiros socorros no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), precisou ser intubado devido à gravidade dos ferimentos e foi encaminhado às pressas para um hospital de Maringá.

Na caminhonete viajavam três pessoas, entre elas uma criança. Dois dos ocupantes sofreram ferimentos leves ou moderados e foram levados para hospitais da região. O atendimento à ocorrência e a organização do fluxo de veículos mobilizaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as causas exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Com informações do Plantão Maringá