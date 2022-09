Carro parte ao meio e duas pessoas ficam gravemente feridas na PR-562

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

SAMU, Corpo de Bombeiros, equipe de saúde do município e Polícia Rodoviária Estadual atenderam o acidente.

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta quarta-feira (28), na rodovia PR-562 no trecho entre São João e Coronel Vivida. Conforme informações, a colisão frontal foi entre um Toyota/Corolla e um GM/Vectra, os dois com placas de São João.

continua após publicidade .

Com o impacto da colisão o Vectra partiu ao meio, ficando uma parte de cada lado da rodovia. Nos veículos estavam somente os condutores. No Corolla uma mulher e no Vectra um homem.

Os dois tiveram ferimentos graves, mas estavam conscientes e foram encaminhados ao hospital. SAMU, Corpo de Bombeiros, equipe de saúde do município e Polícia Rodoviária Estadual atenderam o acidente.

continua após publicidade .

Com informações: PP News

Siga o TNOnline no Google News