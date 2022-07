Carro parte ao meio após bater em árvore no Paraná

Da Redação

O veículo ficou dividido em meio ao tronco

Um motorista de 35 anos morreu em gravíssimo acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (07) na rodovia PR-493, nas proximidades da Vila Bonita, em Pato Branco.

Segundo as informações, o condutor do Voyage perdeu o controle da direção e saiu da pista, batendo de frente com uma árvore. Com o impacto, o carro partiu ao meio, sendo que o veículo ficou dividido em meio ao tronco. Partes do veículo como volante, air bag e motor se desprenderam do carro.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestarem atendimentos à ocorrência, porém, só puderam constatar o óbito do motorista.

O local foi isolado para o trabalho da perícia, sendo que o Corpo seria recolhido ao IML para exames de necropsia. A Polícia Rodoviária também foi acionada para registrar o fato e tomar as medidas cabíveis.

A vítima morava em Itapejara, no oeste do estado e trabalhava em Pato Branco.

* Com informações CGN

