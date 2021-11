Da Redação

Carro invade tabacaria e quase atinge homem; assista

Um carro invadiu uma tabacaria localizada na Avenida Colombo, em Maringá, nesta quinta-feira (11). Câmeras de segurança registraram toda a cena. Um homem, que estava no interior da loja, quase foi atingido pelo veículo.

O carro quebra o vidro do estabelecimento e só para no interior da loja. O motorista do carro, de 41 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) de Maringá. Ninguém mais ficou ferido.

A Polícia Militar foi chamada. A causa do acidente ainda será apurada.

Assista:

