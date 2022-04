Da Redação

Carro invade Praça do Japão e cai em tanque de peixes

Um motorista foi levado para a delegacia, no começo da manhã deste sábado (2), após invadir a Praça do Japão, no bairro Batel, em Curitiba.

Segundo testemunhas, um acidente teria aconteceu na Rua Francisco Rocha, momento em que o carro acabou projetado para dentro da praça. Com a invasão, o automóvel só parou após entrar no tanque de peixes.

À Banda B, o guarda municipal Brasil destacou que é a primeira vez que atendeu uma ocorrência assim. “A gente faz rondas diuturnamente, mas nunca tinha visto um carro entrar assim em uma praça e ainda cair no lago”, comentou.

Com o impacto, uma mulher de 51 anos ficou ferida. Ela foi atendida pelo Siate, mas recusou encaminhamento ao pronto-socorro.

Na delegacia

O motorista, de 45 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) à Polícia Civil.

Por volta das 8h30, a Guarda Municipal aguardava a chegada de um equipamento para retirada do veículo da praça.

Com informações: Banda B