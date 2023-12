Carro invade posto de combustíveis e deixa quatro feridos no PR

Um grave acidente registrado neste domingo (3) na rodovia BR-376, em Nova Esperança, no noroeste do Paraná, deixou quatro pessoas feridas. Segundo informações, o motorista de um veículo Corolla perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma carreta estacionada dentro de um posto de combustíveis.

Havia quatro homens no automóvel, que supostamente estava em alta velocidade no momento da colisão. Dois deles ficaram encarcerados dentro do veículo. Uma vítima, de 34 anos, teve lesões graves. Uma de 24 e outra de 20 anos tiveram lesões moderadas; e um homem de 20 anos teve lesões leves.

O homem que ficou em estado grave foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Universitário de Maringá (HUM). O jovem de 24 anos, com lesões moderadas, foi levado para a Santa Casa de Maringá. O rapaz de 20 anos, que também teve ferimentos moderados, foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Já o rapaz de 20 anos que teve lesões leves foi encaminhado para o HUM.

O resgate envolveu um trabalho integrado entre as equipes do Samu, Brigada Comunitária de Nova Esperança, Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Polícia Militar (PM). As informações são do GMC Online.

