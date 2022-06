Carro invade loja após motorista confundir acelerador com freio

Da Redação

Uma mulher, de 53 anos, ficou ferida após um carro invadir uma loja de doces, na Avenida São Paulo, área central de Londrina, no norte do Paraná, na manhã deste sábado (11).

De acordo com a motorista, o carro tem direção automática e ao tentar entrar no estacionamento, ela se confundiu e acelerou o veículo.

Na sequência, o carro parou dentro da loja e atingiu parte da parede de uma lanchonete ao lado.

A vítima atingida teve ferimentos na perna e foi encaminhada ao Hospital do Coração. A motorista recusou atendimento médico, conforme os bombeiros.

No outro estabelecimento, ninguém se feriu. Segundo o proprietário do local, os prejuízos foram estruturais, com estragos na parede e espelhos.

Os dois estabelecimentos não possuem câmeras de segurança.

Segundo os envolvidos, apesar do susto, funcionários já estavam trabalhando na limpeza dos locais para retomar o atendimento na manhã deste sábado.

Com informações do g1.