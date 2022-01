Da Redação

Carro invade contramão, atropela ciclista e foge em Maringá

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após se envolver em em um acidente na noite desta terça-feira (25) na Rua Maria Tereza Bergamasco, no bairro Cidade Jardim, em Maringá. Juliano Fernandes dos Santos estava andando de bicicleta quando foi atropelado por um veículo, que fugiu do local.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro e relataram à Polícia Militar que o carro envolvido no acidente seria um Volkswagen Voyage preto. O carro teria tentado realizar uma ultrapassagem em local proibido, invadindo a pista contrária e atingido o ciclista.

Um pedaço do carro ficou no local e poderá ajudar a polícia a identificar o veículo e, consequentemente, o motorista que causou o acidente. Com o impacto, o rapaz foi arremessado contra o asfalto.

Juliano foi intubado e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele teria sofrido um traumatismo craniano.

