Carro invade colégio e adolescente fica ferido no Paraná

Um carro derrubou o muro do Colégio Estadual Felipe Silveira Bittencourt, na Rua professor Ademar Bórnia, no centro de Marialva, na região Norte-Central do Paraná, à leste de Maringá, no final da manhã desta segunda-feira (27). Um adolescente, de 14 anos ficou gravemente ferido.

O jovem estava do lado de fora, encostado no muro, aguardando para voltar para casa quando foi atingido. Conforme socorristas do Samu e dos Bombeiros, ele sofreu suspeita de fraturas pelo corpo e foi levado para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

O motorista e a filha dele, que também estava dentro do veículo, sofreram ferimentos leves. Ainda de acordo com os socorristas, o condutor do carro teria sofrido um mal súbito e perdeu o controle da direção.

Segundo testemunhas, o carro por muito pouco não acertou um ponto de ônibus, que estava cheio de adolescentes.