Carro invade calçada e deixa catador de recicláveis em estado gravíssimo no PR

Um catador de materiais recicláveis foi internado em estado gravíssimo após ser atropelado na calçada da Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, no fim da madrugada desta segunda-feira (22). O homem foi atingido por um carro que perdeu o controle ao realizar uma curva sob o Viaduto do Capanema e invadiu a área destinada exclusivamente aos pedestres. As informações são da Banda B.

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O veículo, que era ocupado por um casal, atingiu a vítima de forma violenta. Com o impacto da colisão, o carrinho utilizado pelo trabalhador para o transporte dos materiais recicláveis foi arremessado a vários metros de distância e ficou completamente destruído. Após o atropelamento, o automóvel envolvido no acidente continuou em movimento e só foi localizado a cerca de um quilômetro do local da ocorrência.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, o catador foi estabilizado no local e imediatamente encaminhado ao Hospital Universitário Cajuru.