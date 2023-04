Carro invade calçada, atropela idoso e destrói agência bancária no PR

Da Redação

Carro invadiu agência bancária em Curitiba

No final da manhã desta segunda-feira (10), um idoso de 76 anos ficou ferido depois de ser atropelado por um carro que invadiu uma agência bancária em Curitiba, no Paraná.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a motorista, de 71 anos, conduzia pelo bairro Juvevê, quando percebeu que os freios do carro não estavam funcionando.

Ao puxar o freio de mão, o veículo derrapou e atingiu a agência bancária. O idoso estava dentro do estabelecimento e foi atingido. De acordo com os socorristas do Siate, ele sofreu ferimentos considerados moderados.

De acordo com os bombeiros, a motorista do veículo não teve nenhuma lesão física, mas ficou abalada. Ela recebeu atendimento no local e passa bem.

Com informações do g1.

