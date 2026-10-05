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TECNOLOGIA

Carro híbrido vira gerador e garante votação após falta de energia em zona eleitoral do Paraná

Fórum da 162ª Zona Eleitoral, em Salto do Lontra, recorreu ao sistema que transforma o veículo em uma bateria móvel para contornar queda de energia

Escrito por Da Redação
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Carro híbrido vira gerador e garante votação após falta de energia em zona eleitoral do Paraná
Autor Foto: Reprodução/ Márcio Fernando Machry/Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Salto do Lontra, no interior do Paraná, não foram suficientes para interromper a votação no Fórum da 162ª Zona Eleitoral. Diante de uma queda de energia no local, a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) utilizou a bateria de um carro híbrido para garantir o funcionamento das urnas eletrônicas. A solução foi possível graças ao processo conhecido como V2L (Vehicle to Load), uma tecnologia disponível em modelos eletrificados e híbridos plug-in que permite devolver energia da bateria do carro para atender emergências comerciais ou domésticas.

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Na prática, o veículo passa a funcionar como um grande banco de bateria temporário sobre rodas. O sistema exige a utilização de um inversor, que atua de forma semelhante a um filtro de linha, convertendo a corrente contínua armazenada na bateria do automóvel em corrente alternada. Com o uso de um adaptador específico, essa eletricidade fica disponível em uma tomada comum, permitindo a ligação de equipamentos externos como notebooks, televisores, sistemas de iluminação e, como visto no Paraná, urnas eletrônicas. O modelo utilizado para socorrer a zona eleitoral paranaense foi um BYD King híbrido.

Para que o recurso seja utilizado com segurança e eficiência, é necessário que o veículo ofereça a tecnologia nativamente e que o usuário respeite os limites de tensão e potência máxima de saída do plugue. O tempo de funcionamento dos aparelhos conectados depende diretamente da carga disponível na bateria do carro e do consumo individual de cada equipamento. Como uma urna eletrônica possui um consumo considerado baixo, de cerca de 35 watts, a bateria de 18,3 kWh de um veículo como o sedã utilizado no episódio é capaz de mantê-la ligada e em pleno funcionamento por dezenas de horas. No entanto, o motorista deve estar atento, pois o aumento de equipamentos conectados resulta em um esgotamento mais rápido da energia extraída do automóvel.

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