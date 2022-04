Da Redação

Carro fura sinal e causa acidente com dois feridos

Um acidente na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Hauer, deixou dois feridos na manhã deste sábado (23), em Curitiba. Dois carros bateram quando um deles furou o sinal. Nenhum dos motoristas admitiu o erro.

A batida aconteceu em frente ao Shopping Cidade. O Chevrolet Onix trafegava sentido Boqueirão e efetuou a conversão à esquerda para acessar a Rua Roberto Hauer. Neste momento, o condutor da Saveiro, que seguia sentido Centro, acertou em cheio a lateral do Onix.

O motorista do Onix, Cristiano Clauman, garante que foi o outro condutor que avançou o sinal vermelho.

“Eu ia entrar na Roberto Hauer, lado debaixo à esquerda, sentido bairro, e o sinal estava aberto para mim. O cara da Saveiro furou o vermelho, ele vinha pela Marechal, e me acertou bem no meio do carro. Ele alega que eu furei o sinal e ele que estava com sinal aberto. Mas foi o contrário”, disse à Banda B.

O motorista da Saveiro não quis gravar entrevista, mas afirmava no local que não furou o semáforo.

“Ele não parou. Se você ver, não tem nem frenagem no chão. Eu virei, nós nos encontramos e não deu tempo de fazer nada, nem de ver. Pegou mais o lado direito do passageiro e a frente da Saveiro”, garantiu Cristiano Clauman.

Cristiano teve ferimentos leves na perna. O irmão dele, de 41 anos, que era passageiro e estava do lado atingido, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

“Estava eu e meu irmão. Nós estávamos com o cinto, tudo certinho, mas meu irmão se machucou um pouco, graças a Deus não foi nada grave”, relatou.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi chamado para atender a ocorrência.

