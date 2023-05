Carro fica sem gasolina, idoso o empurra e acaba atropelando a esposa

Da Redação

O acidente foi registrado na noite dessa terça-feira

Um acidente fez com que uma mulher, de idade não divulgada, ficasse em estado grave na noite dessa terça-feira (2), em Colombo, município que pertence à Região Metropolitana Curitiba. O fato foi registrado momentos após o carro do marido da vítima ficar sem combustível.

O homem notou que seu veículo, um Volkswagen Logus, ficou sem gasolina. Por conta disso, decidiu empurrá-lo e o deixou descer em uma ladeira, na Rua Dulcídio Falavinha, no bairro Ana Terra.

Assim que o automóvel pegou embalo, acabou passando por cima da mulher. De acordo com as informações do site Ric Mais, a vítima ficou prensada entre o carro e um muro, que desabou e a atingiu.

Equipes de socorro foram chamadas para atender a ocorrência. A mulher foi socorrida e encaminhada rapidamente para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.



O estado de saúde dela é considerado grave.

