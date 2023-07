Carro fica irreconhecível após acidente na BR-277 no PR; dois morreram

Na manhã desta quarta-feira (26), duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na BR-277. Os veículos envolvidos foram um caminhão guincho, uma carreta e um carro, em Virmond, região central do Paraná.

A batida foi registrada na altura do quilômetro 432. No momento do acidente, o tráfego estava sendo realizado no sistema pare-e-siga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

As vítimas fatais estavam no carro que bateu frontalmente com um dos caminhões, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do carro teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital. Já os caminhoneiros não tiveram ferimentos.

Imagens registradas no local do acidente mostram a destruição do carro. O veículo ficou praticamente irreconhecível tamanho o estrago causado pela batida. Veja as fotos no carrossel acima.

