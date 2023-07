Carro fica destruído após cair de ponte e pegar fogo na região

Um carro ficou completamente destruído depois de cair de uma ponte e pegar fogo na manhã deste sábado (22), na zona rural de Kaloré, no Norte do Paraná. O motorista do veículo Volkswagen Gol não foi localizado.

De acordo com relato de moradores da região da Estrada do Uru, o condutor do automóvel apareceu no local dirigindo como se estivesse procurando algum endereço. Ao passar sobre a ponte, os vestígios indicam que ele freou o carro e acabou caindo dentro do córrego.

O Gol, que possui placas de Londrina, também no Norte do Estado, foi encontrado pelos moradores totalmente queimado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que não há alerta de furto ou roubo do veículo.

O caso deve ser investigado. As informações são do Blog do Berimbau.

