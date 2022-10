Carro é prensado por dois trens no Paraná e motorista sai ileso

Da Redação

O acidente foi por volta das 22h30 desta quarta-feira (19), em Piraquara

Um homem, de 36 anos, saiu ileso de um acidente surpreendente na noite desta quarta-feira (19), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O carro que ele dirigia foi prensando por dois trens.

De acordo com informações, o motorista tentou atravessar a linha férrea, na Rua Manoel Alves Cordeiro, quando foi atingido por um trem. Em seguida, o automóvel foi prensado pela segunda locomotiva que estava no local.

O homem trabalha como caminhoneiro e, no momento do acidente, estava a caminho do hospital para buscar a mulher grávida de oito meses. O tenente do 29º Batalhão da Polícia Militar, Augusto, afirmou que a vítima praticamente "nasceu de novo".

Apesar da cinemática do acidente chamar bastante a atenção, porque o trem acabou arrastando o veículo cerca de 150 a 200 metros, o condutor do automóvel não se feriu gravemente, apenas um leve corte na cabeça. Nasceu de novo - Augusto, Tenente do 29º BPM - Augusto, Tenente do 29º BPM

A equipe de reportagem do jornal Banda B entrou em contato com a empresa RUMO, responsável pelos trens que trafegam por Curitiba e demais regiões do Paraná. Conforme eles, o carro colidiu com o trem ao tentar atravessar a linha férrea, quando a locomotiva se aproximava.

“O acidente foi por volta das 22h30 desta quarta-feira (19), em Piraquara. Com o impacto o carro acabou se chocando com outro trem que estava estacionado no pátio de cruzamento. Ninguém ficou ferido. O maquinista adotou os procedimentos de segurança, mas não foi possível parar a tempo."

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial. A concessionária orienta que para realizar uma travessia segura é necessário parar, olhar e escutar, sempre com atenção redobradas as placas de sinalização e ao aviso sonoro da locomotiva.





Fonte: Informações Banda B.

