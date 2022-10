Carro é prensado entre caminhões na BR-376, em Ponta Grossa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O condutor da carreta afirma que estava parado quando percebeu o caminhão descenso sozinho

Um carro foi prensado entre dois caminhões na BR-376, no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta sexta-feira (21). Apesar da imagem chocante do momento do acidente, a família que estava dentro do veículo não se feriu.

continua após publicidade .

No automóvel, na cor vermelha, estavam três pessoas, sendo um homem e uma mulher nos bancos da frente, e uma criança na parte traseira do carro. As informações são do g1 Paraná.

LEIA MAIS: Câmera de segurança registra grave acidente no PR; assista

continua após publicidade .

Conforme o motorista, ele voltavam para casa no momento do acidente. O carro estava parado em um congestionamento quando foi atingido pelo caminhão que estava atrás. A batida foi no trevo Eurico Batista Rosas, início da BR-376 para quem sai PR-151.

Em entrevista para a RPC, o condutor da carreta, que estava carregada de açúcar, afirmou que o veículo também estava parado na fila congestionada. Ele e a outra ocupante do caminhão aguardavam no lado de fora, quando perceberam que o automóvel começou a descer sozinho. O caminhoneiro relatou que correram para dentro da cabine para frear e evitar um acidente mais grave.





Fonte: Informações do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News