Carro e caminhão batem contra ambulância durante atendimento no PR

A maca da ambulância foi arremessada para fora do veículo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um carro e um caminhão bateram contra uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde desta segunda-feira (25), em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Os socorristas faziam o atendimento a um outro acidente, quando foram surpreendidos pela colisão.

continua após publicidade

De acordo com informações repassadas pelo Samu, a equipe atendia um motociclista que havia sofrido uma queda no bairro Parque São João. Durante o socorro, a ambulância foi estacionada fora da pista. No entanto, momentos depois, o carro e o caminhão bateram contra o automóvel.

- LEIA MAIS: Receita Federal apreende 55kg de cocaína no Porto de Paranaguá

continua após publicidade

Com o forte impacto, a maca da ambulância foi arremessada para fora do veículo. Apesar da batida, ninguém se feriu. Foi necessário que outra equipe de socorristas fosse acionada para dar continuidade ao atendimento do motociclista.

O Samu afirmou que a ambulância envolvida no acidente será substituída por uma reserva.

*Com informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News