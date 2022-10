Carro é atingido por trem e ocupantes saem ilesos no PR

Da Redação

Apesar da destruição do automóvel, os quatro ocupantes saíram ilesos

Um Nissan Kicks foi atingido por um trem, na madrugada deste domingo (23), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu na rua Alberto Piekarz, no Jardim Taiza, no bairro Cachoeira. No automóvel estavam quatro integrantes da mesma família.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, apesar da destruição do automóvel, os quatro ocupantes saíram ilesos.

fonte: Banda B A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência

“Chegamos no local e o pessoal da empresa de ônibus, que trabalham nas imediações do acidente, estavam prestando o apoio à família. A única coisa que o motorista nos informou é que não enxergou o trem. Não sabe informar se o apito soou ou não, mas acabou colidindo com o trem e o carro ficou próximo ao barranco”, falou o soldado Vinícius à Banda B.



A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência. Como ficaram sem ferimentos graves, os quatro recusaram o encaminhamento ao hospital.

As informações são da Banda B.

