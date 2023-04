Carro é arrastado por 10 metros após ser atingido por trem no PR

Da Redação

O motorista não corre risco de vida

Um carro foi arrastado por aproximadamente 10 metros após ter sido atingido por um trem na manhã desta quinta-feira (13), no Jardim Esplanada, em Mandaguari. O acidente envolvendo automóvel e locomotiva causou grande tumulto na região.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista do carro não corre risco de vida. Conforme informações do Blog do Berimbau, o cruzamento conta com uma placa de sinalização de "Pare, olhe e escute".

Autoridades da cidade de Mandaguari foram acionadas para prestarem atendimento médico e avaliarem as circunstâncias do acidente.





Acidente similar

Caminhão é atingido por trem em Apucarana

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados na manhã da última quarta-feira, 05, para atender a um acidente envolvendo um caminhão e um trem, no Jardim Tibagi, na Rua Marcílio Dias, em Apucarana, norte do Paraná.

Chegando ao local da ocorrência, a equipe encontrou o motorista do caminhão perambulando no local do acidente, com ferimentos aparentemente leves. Ele foi atendido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma melhor avaliação.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local, para registro da ocorrência. O motorista não soube informar o que teria provocado a colisão com o trem. As causas do acidente devem ser apuradas.

