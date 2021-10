Da Redação

Carro é apreendido com R$ 2,5 milhões em multas e impostos

Na tarde desta quinta-feira (7), um carro com mais de R$ 2,5 milhões de multas e impostos atrasados foi apreendido em Ponta Grossa, no Paraná, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).

Conforme órgão, o veículo passou a ser monitorado após passar por radares do município várias vezes, desrespeitando os limites de velocidade.

Após consultar a situação do carro, os agentes contataram que o automóvel possuía 665 multas e 34 impostos atrasados, com débitos que chegam a R$ 2.504.508,66.

O carro estava no nome de uma empresa e era conduzido por uma mulher em habilitação para dirigir. Ela disse aos agentes que não tinha conhecimento das pendências.

O veículo foi recolhido para o pátio do batalhão da Polícia Militar.

A AMTT informou que vai tentar localizar o proprietário da empresa dona do carro para realizar as cobranças e tomar as medidas cabíveis.

Com informações do g1.