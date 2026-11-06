Carro desvia de árvore, causa acidente na PR-092 e foge; dois ficaram feridos

Colisão ocorreu sob chuva forte em Itambaracá; vítimas foram levadas a hospital de Andirá e populares ajudaram a liberar a rodovia

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na quinta-feira (5), na PR-092, em Itambaracá. O motorista responsável por provocar a batida fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

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Ainda conforme a PRE, o caso aconteceu por volta das 10h30, sob chuva forte. Um veículo, que ainda não foi identificado pelas autoridades, fez uma manobra brusca para desviar de uma árvore que estava sobre a pista. Ao tentar desviar, ele acabou batendo na lateral de outros dois carros — ambos do modelo Volkswagen Gol, com placas de Itambaracá — que seguiam no mesmo sentido da rodovia.

Com o impacto, os condutores dos dois carros atingidos perderam o controle da direção e pararam no meio da pista. Um idoso de 80 anos, que dirigia um dos veículos, e uma mulher de 66 anos, passageira do outro carro, sofreram ferimentos. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para atendimento médico no pronto-socorro da cidade vizinha de Andirá.

O motorista do segundo carro, um homem de 61 anos, não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, que confirmou que não havia consumo de bebida alcoólica.

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Devido ao tráfego intenso na rodovia, somado à forte chuva e ao risco de novos acidentes no trecho, motoristas e moradores que passavam pelo local se mobilizaram para empurrar os carros danificados para fora da pista. A polícia não tem pistas sobre o terceiro veículo, que deixou o local logo após causar a colisão.