Carro despenca em rio durante travessia de balsa na BR-272 e deixa um morto no PR

Um homem, ainda não identificado, morreu na madrugada deste sábado (5) após o carro em que estava cair no Rio Piquiri, na região da travessia por balsa da BR-272, entre os municípios paranaenses de Francisco Alves e Terra Roxa. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h, quando o veículo não parou no acesso de embarque e despencou na água, já que a balsa não estava atracada naquela margem no momento.

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O resgate mobilizou de imediato as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR. Durante a operação, os profissionais conseguiram retirar o automóvel do rio, onde localizaram a vítima masculina já sem vida. A PRF destacou que a equipe responsável pelo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito deverá realizar novos levantamentos no local para confirmar a identidade do homem e esclarecer as causas exatas do acidente.

Em virtude da ocorrência, o fluxo de veículos na rodovia sofreu alterações. Os motoristas que trafegam pela região estão sendo orientados a utilizar uma rota de desvio por Palotina, acessada a partir dos trevos de Terra Roxa e Francisco Alves.

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A balsa é uma alternativa temporária para a travessia na BR-272, instalada em decorrência da interdição da ponte sobre o Rio Piquiri, que passa por obras de recuperação estrutural. Segundo a última atualização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), divulgada na sexta-feira (04), a reforma atingiu 87,93% de execução. A expectativa do órgão é que a estrutura seja totalmente liberada para o tráfego ainda no mês de setembro.

Com informações de Catve