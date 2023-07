Carro de motorista de aplicativo pega fogo e fica destruído

Um veículo Renault Logan pegou fogo, na noite deste sábado (1), na Avenida Lucílio de Held, nas proximidades do Terminal do Ouro Verde, em Londrina, no norte do Paraná.

De acordo com o proprietário do veículo, o carro possui seguro e havia sido alugado por um motorista de Uber, que estava com o carro no momento em que as chamas começaram.

Ele contou que o motorista percebeu fumaça saindo do carro e, tão logo as chamas começaram, acionou os Bombeiros. As chamas foram contidas, mas 95% do carro foi destruído.

Não havia passageiros no momento em que o fogo tomou o carro e o motorista não se feriu.

As causas do incêndio ainda não foram descobertas.

Com informações, Tarobá News

