Carro de luxo capota e fica destruído em acidente na PR-445

Na noite desta última quarta-feira, 27 de setembro, um carro Jaguar Xe ficou completamente destruído em um acidente na PR-445, em Londrina, localizada ao Norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo trafegava na rodovia sentido Cambé a Londrina e no trecho do km 71 acabou capotando.

Devido a esse acidente de trânsito, um Corsa que vinha logo atrás do Jaguar colidiu contra o veículo capotado. Apesar do estado em que o carro ficou, felizmente nenhuma das pessoas envolvidas ficaram feridas.

O condutor do Jaguar, de 21 anos de idade, e a motorista do Corsa, de 49, fizeram o teste de bafômetro no local, onde não foi constatado embriaguez em ambos.

