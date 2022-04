Carro de Jardim Alegre capota na BR-376; Uma pessoa morreu

Da Redação

Vítima estava em um utilitário Chevrolet Blazer que seguia sentido a Ponta Grossa

Uma mulher de 41 anos morreu nesta segunda-feira (11), em um capotamento registrado na rodovia BR-376, em Tibagi. A vítima estava em um utilitário Chevrolet Blazer, com placas de Jardim Alegre, que seguia sentido Ponta Grossa. O acidente foi por volta das 16 horas.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou. Ele e um passageiro que estava no banco traseiro tiveram lesões leves. A vítima fatal foi ejetada e morreu no local do acidente.

A pista foi interditada parcialmente e liberada horas mais tarde.

continua após publicidade .

Com informações RIC Mais