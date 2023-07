Carro de família capota na PR-436 e adolescente de 16 anos morre

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma adolescente, de 16 anos de idade, na tarde deste domingo (23), na PR-436 em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. Um veículo GM Monza colidiu contra um barranco e, na sequência, capotou.

continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada após o acidente ter sido registrado por volta das 14h30. De acordo com a corporação, o carro estaria seguindo pela rodovia estadual quando, na altura do quilômetro 25, bateu contra o barranco e capotou.

- LEIA MAIS: Identificado ciclista de 16 anos morto em grave acidente na PR-444

continua após publicidade

A adolescente de 16 anos, passageira do automóvel, morreu no local. Um outro adolescente, de 11 anos, e um menino de apenas três anos ficaram feridos e foram encaminhados para o Pronto Socorro.

O motorista do Monza, um homem de 32 anos, e uma mulher de 42 também sofreram ferimentos. A família seria de Ribeirão do Pinhal, também no Paraná.

As causas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades. Conforme a PRE, não foi possível realizar o teste do etilômetro pois o motorista foi hospitalizado.

Siga o TNOnline no Google News