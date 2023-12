Carro de Apucarana se envolve em acidente na PR-323; 2 ficam feridos

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo com placas de Apucarana, norte do Paraná, foi registrado no início da manhã dessa segunda-feira (4), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com as informações da corporação, um automóvel Citroën C3, ocupado por duas pessoas, capotou em um trecho da PR-323, em Cianorte, noroeste do estado. O veículo trafegava no sentido Cianorte a Tapejara quando se acidentou.

A PRE informou que o condutor do automóvel, de 42 anos, perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência, pois o motorista e uma passageira, de 47, ficaram feridos.



Após receberem os primeiros cuidados, as vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cianorte. Não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos das pessoas envolvidas no acidente.



