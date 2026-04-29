Carro de aplicativo capota após bater em árvore e poste no PR

Um motorista de aplicativo de 31 anos capotou o carro após atingir uma placa de sinalização, uma árvore e um poste na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Cajuru, em Curitiba. Apesar da sequência de colisões e do capotamento, o condutor sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado consciente ao Hospital Universitário Cajuru.

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O acidente ocorreu por volta da 1h na Avenida Prefeito Maurício Fruet, segundo a Banda B. Segundo o relato da própria vítima, a perda do controle da direção aconteceu após ela ser "fechada" por outro veículo. O motorista responsável pela manobra fugiu do local sem prestar socorro. No momento da batida, não havia passageiros no carro de aplicativo.

Mesmo com a gravidade do impacto, o homem conseguiu sair do interior do veículo sozinho e recebeu o amparo de pessoas que estavam nas proximidades até a chegada do socorro oficial. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, e, de acordo com o sargento Mazepas, o estado de saúde do condutor era estável, apresentando apenas ferimentos superficiais no momento do resgate.