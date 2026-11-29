



Oito pessoas ficaram feridas neste domingo (29) após um carro de competição atingir uma arquibancada durante a final do Campeonato Brasileiro de 4x4, em Maringá, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no Festival Pé Vermelho, realizado no Parque de Exposições da cidade. Com a força do impacto, a estrutura de ferro cedeu e parte do público caiu de uma altura de quase cinco metros. Pelo menos 50 pessoas estavam no local no momento da batida, incluindo crianças.



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As oito vítimas receberam os primeiros socorros no ambulatório do próprio parque de exposições, mas cinco delas precisaram ser transferidas para hospitais da região. Parte dos feridos apresentou luxações e escoriações leves, recebendo alta após o atendimento médico, mas ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de todos os envolvidos. Para dar conta da ocorrência, outras quatro ambulâncias foram acionadas para reforçar o trabalho da equipe que já estava de plantão no evento.

Segundo a assessoria de imprensa do parque de exposições, o acidente foi causado por uma falha mecânica no veículo. O carro era conduzido por um piloto e um copiloto de Minas Gerais, líderes do campeonato na categoria Graduados. Ainda de acordo com a assessoria, a dupla conseguiu manobrar o automóvel para que a traseira atingisse a arquibancada, em uma tentativa de amenizar a força da colisão.

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Caso ocorreu neste domingo em Maringá - Foto: Reprodução Caso ocorreu neste domingo em Maringá - Foto: Reprodução

Posicionamento da organização

Em nota oficial, a organização do evento destacou que o piloto é um dos mais experientes da disputa e confirmou que tanto ele quanto o copiloto agiram para reduzir as consequências da batida. Os organizadores informaram que brigadistas e socorristas foram mobilizados imediatamente, controlando a situação em cerca de dez minutos.

O comunicado também ressaltou que a prova cumpre todas as exigências técnicas e legais. "A competição segue os padrões nacionais de segurança exigidos para a modalidade, contando com área de escape e todas as aprovações dos órgãos competentes para sua realização", afirmou a nota. Por fim, a organização declarou que acompanha o caso desde o momento do acidente, presta assistência aos envolvidos e reforçou que a segurança do público, dos competidores e das equipes é prioridade.