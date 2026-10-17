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Carro cruza rodovia e atinge moto na PR-317, deixando condutor gravemente ferido

Automóvel tentava atravessar a pista quando atingiu a motocicleta transversalmente, segundo a polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro cruza rodovia e atinge moto na PR-317, deixando condutor gravemente ferido
Autor Acidente foi registrado na PR-317 - Foto: BPRv | Reprodução

Um motociclista ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira (17) após ser atingido por um carro na rodovia PR-317, no trevo de acesso ao município de Ivatuba, no trecho entre Maringá e Floresta. Com o impacto, a motocicleta ficou destruída e a vítima precisou ser levada às pressas para o Hospital Santa Casa de Maringá.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão envolveu um Hyundai Tucson e uma Honda CG 125. O boletim da ocorrência aponta que o automóvel tentava cruzar a rodovia quando atingiu transversalmente a moto, que seguia no sentido a Floresta. A PRE destacou que o trecho onde aconteceu a batida conta com sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória para os veículos que realizam o cruzamento.

O condutor da motocicleta recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente. O atendimento de emergência foi realizado de forma conjunta por equipes médicas da concessionária Via Campo e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o fechamento desta reportagem, não havia atualização sobre o estado de saúde da vítima.

O motorista do Hyundai Tucson não sofreu ferimentos. Segundo a corporação, ele aceitou realizar o teste do bafômetro voluntariamente, e o equipamento registrou o índice de 0,11 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O motociclista não pôde passar pelo teste devido à gravidade dos ferimentos e ao rápido encaminhamento ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e as causas do acidente seguem sob investigação.

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acidente de transito carro moto PR 317 Segurança no Trânsito
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