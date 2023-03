Carro com uma tonelada de maconha capota durante fuga no Paraná

Da Redação

PRF apreendeu a droga após o capotamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de domingo (26), em Araruna no Paraná, uma tonelada de maconha, numa caminhonete clonada que era roubada e andava juntamente com um gol, seu batedor. A Ranger capotou durante a fuga, deixando a droga espalhada pelo chão. Os motoristas fugiram.

No início da tarde deste domingo (26), no km 159, da BR 487, no município de Araruna-PR, distante 20 quilômetros de Campo Mourão, equipes da Polícia Rodoviaria Federal encontravam-se em fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a uma camionete Ford Ranger e um VW/ Gol.

Os condutores, porém, não obedeceram as ordens de abordagem e empreenderam fuga sentido Campo Mourão. Houve a necessidade de acompanhamento tático e logo à frente, após adentrarem em uma estrada vicinal, a Ranger capotou e parte da carga de drogas se espalhou pelo chão.

Porém, antes da chegada dos policiais os condutores destes veículos se embrenharam em uma área de vegetação.

Houve diligências na região, porém, estes, até o momento, não foram localizados.

Em fiscalização nesta caminhonete, constatou-se que estava abarrotada com tabletes de maconha, que após a pesagem, totalizaram mil quilos.

Também descobriu-se através dos sinais identificadores, que este utilitário ostentava placas falsas e que fora objeto de assalto no dia 9 deste mês, na cidade de Cotia (SP).

Já no veículo Gol nada foi encontrado, sendo o condutor deste o possível batedor dessa droga.

Ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão (PR).

