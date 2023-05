Carro com quase R$ 390 mil em multas é apreendido no Paraná

Da Redação

A ocorrência foi registrada em Umuarama

Um veículo com quase R$ 390 mil em multas foi apreendido nesta quinta-feira (11), em Umuarama, no Noroeste do Paraná. De acordo com as autoridades, a maior parte das infrações de trânsito aplicadas foram por avanço de sinal.

Conforme a diretoria de trânsito do Estado, o motorista, um homem de 61 anos, acabou sendo abordado porque os policiais perceberam que ele estava sem o cinto de segurança e o carro estava com um farol quebrado.

Durante a abordagem, as autoridades checaram o sistema e se surpreenderam com a quantidade de multas. Foram aproximadamente 50 ocorrência, totalizando um valor de R$ 386 mil, de acordo com a diretoria.

O veículo foi apreendido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O motorista foi liberado. As informações são da RicMais.

