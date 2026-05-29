Carro com duas crianças despenca sobre telhado de casa no Paraná

Uma adolescente de 13 anos sofreu uma fratura na clavícula após o carro em que estava descer uma rua íngreme desgovernado e invadir uma casa na noite de quinta-feira (28), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Uma criança que também ocupava o veículo saiu ilesa da batida, e o imóvel atingido estava vazio no momento do acidente.

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A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Itaciano Teixeira e Flávio de Almeida Martins, na Vila Cristina, região do bairro Nova Rússia. Segundo relatos colhidos no local, a adolescente e a criança haviam acabado de entrar no Volkswagen Gol vermelho quando o automóvel começou a ganhar velocidade no declive acentuado da via, movimentando-se sozinho. Sem que houvesse controle da direção ou dos freios, o carro seguiu reto e colidiu contra a parede frontal da residência, que fica localizada abaixo do nível da rua.

Com o impacto, a adolescente ficou retida na estrutura do veículo e precisou ser desencarcerada pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Apesar da gravidade da batida, ela foi estabilizada no interior da ambulância e diagnosticada com a fratura na clavícula. A criança passou por avaliação médica no próprio local e não apresentou nenhum ferimento.

Após o resgate das vítimas, a área precisou ser isolada pelas autoridades para o atendimento completo da ocorrência e para que equipes técnicas pudessem avaliar as condições da estrutura da residência atingida.

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Com informações do portal aRede