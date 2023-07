Carro com dois idosos capota durante ultrapassagem na BR-373

Um carro com dois idosos capotou durante uma ultrapassagem na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu pouco antes das 09:00 horas desta segunda-feira (24), no Km 190, no distrito rural de Uvaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram que o acidente aconteceu após tentativa de ultrapassagem. O carro onde estavam os idosos, de 71 e 67 anos, foi tentar ultrapassar carros que estavam à frente. Porém, uma caminhonete tentou a passagem e atingiu o carro com os idosos. O idoso, então, perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando em um barranco. Ele parou em uma estrada rural a cerca de 4 metros da rodovia.

O trecho é de pista simples, com ultrapassagem permitida e terceira faixa no sentido contrário.

O homem e a mulher ficaram feridos e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula, em Ponta Grossa. O estado de saúde deles é estável. A caminhonete fugiu do local, segundo a PRF.

Com informações do G1 Paraná

