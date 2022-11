Carro com 700 quilos de maconha bate contra árvore durante perseguição

Da Redação

O motorista da camionete S-10 tentou fugir a pé, mas acabou contido pelos policiais

Um motorista que transportava 700 quilos de maconha foi preso depois de bater o carro contra uma árvore durante uma perseguição, entre Salto do Lontra e Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso foi na manhã de terça-feira (8).

A Polícia Militar (PM) informou que equipes de Salto do Lontra e Nova Prata da Iguaçu, por volta das 9h50, receberam informações que uma camionete passaria pela região transportando grande quantidade de drogas.

Foi então realizado bloqueio na entrada de Nova Prata do Iguaçu, sentido a Salto do Lontra e pouco tempo depois, viram uma camionete S-10 saindo de uma estrada rural.

Os policiais tentaram abordar o carro, mas o motorista acelerou e tentou fugir. Segundo a polícia, uma perseguição se iniciou. Momentos depois, o veículo do suspeito bateu contra uma árvore à margem da rodovia.

O motorista tentou fugir a pé mas acabou contido pelas equipes policiais. Dentro do carro, os policiais encontraram diversos fardos de maconha.

Ainda de acordo com a PM, o detido possuía mandados de prisão por tráfico de drogas. O veículo e a carga apreendida, assim como o motorista, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Salto do Lontra.

fonte: PMPR Divulgação

