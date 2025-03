Carro com 225kg de agrotóxicos é apreendido pela PF e pela PM no PR

No interior do veículo, os agentes encontraram 225 kg de agrotóxicos de origem estrangeira.

Na segunda-feira (24/2), durante diligências na região de Mercedes (PR), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná, por meio do Canil do BPFron, identificaram um veículo em atitude suspeita na BR-163, realizando ultrapassagens forçadas.

Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor não acatou, o que deu início a uma perseguição até Marechal Cândido Rondon-PR, onde abandonou o veículo, em um estacionamento às margens da rodovia, e fugiu para uma área de mata, não sendo localizado.

