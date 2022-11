Carro colide contra caminhão após bandeira do Brasil se soltar do capô

Da Redação

A batida ocorreu na manhã desta quinta-feira (24)

Um acidente grave, envolvendo um carro e um caminhão, foi registrado na manhã desta quinta-feira (24), na PR-418, no Contorno Norte em Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do automóvel sofreu ferimentos graves ao bater de frente contra o caminhão. Ainda conforme as autoridades, o acidente aconteceu após a bandeira do Brasil que estava presa ao capô do veículo se soltou e tampou a visão do condutor.

Os bombeiros tiveram que tirar a vítima das ferragens e, na sequência, a encaminhar para um hospital. O homem sofreu diversas fraturas.

O motorista do caminhão não ficou ferido, segundo a corporação.



A rodovia ficou pouco mais de uma hora interditada e foi liberada pela polícia em seguida.

